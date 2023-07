WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W 104. ROCZNICĘ POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ Data publikacji 16.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W ponad 3 tysięcznym garnizonie podlaskim odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczysty apel z tej okazji odbył się w centrum Białegostoku. Uroczystość była też okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z zastępcami i zaproszonymi gośćmi, pogratulowali wyróżnień i awansów oraz złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom. Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz ze swoimi zastępcami, dzisiaj rano oddał hołd i złożył wiązankę pod tablicą upamiętniającą policjantów poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności ojczyzny, a także przed tablicą w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP ziemi podlaskiej, jeńcom wojennym obozu w Ostaszkowie.

Oficjalne uroczystości poprzedziły nabożeństwa w intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz ich rodzin. W Cerkwi Przemienienia Pańskiego w Topolanach w piątkowe popołudnie, modlił się w tych intencjach Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, Prawosławny Biskup Supraski, Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ksiądz protojerej Andrzej Bołbot wraz z prawosławnym kapelanem podlaskiej Policji księdzem Aleksandrem Aleksiejukiem. W niedzielne przedpołudnie, w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku odbyła się Msza Święta, którą celebrował Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki.

Następnie uroczystości przeniosły się na plac przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzisiejszy apel rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji generalnemu inspektorowi Jarosławowi Szymczykowi przez dowódcę uroczystości. Wzięli w nim udział: Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencje - Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, szefowie służb, komendanci miejscy oraz powiatowi garnizonu podlaskiego, dowódca Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariusze i pracownicy Policji, a także reprezentanci związków zawodowych oraz Kapelani podlaskiej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc witając przybyłych gości podkreślił, że 104. rocznica powołania Policji Państwowej zbiega się z 100. rocznicą powierzenia organom Policji Państwowej obowiązku ochrony polskiej granicy wschodniej. Swoje słowa skierował także do funkcjonariuszy, którzy 100 lat później również pełnią służbę na wschodniej granicy, wspierając funkcjonariuszy Straży Granicznej: "... w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim Policjantom za wyjątkowo ofiarną służbę na granicy, gdzie wspierając funkcjonariuszy Straży Granicznej, brali i nadal biorą udział we wzmożonych patrolach oraz kontrolach pojazdów, dokonują zatrzymań osób organizujących przemyt, uniemożliwiając tym samym funkcjonowanie zorganizowanych grup przestępczych oraz wzmacniając poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Serdecznie dziękuję za ofiarną służbę. Drogie Policjantki i Policjanci, wszyscy musicie pamiętać, że pełniąc służbę, tutaj na wschodniej granicy Polski, dostajecie dowód na to, że państwo polskie wykonuje wszystkie swoje zobowiązania. Swoją postawą i służbą, na którą często zwrócone są oczy całego świata, reprezentujecie naszą Ojczyznę poza granicami".

W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 773 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało - 76 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse - 238 policjantom, w korpusie podoficerów - 333, zaś szeregowych - 126 awanse wręczali Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12 pracowników Policji zostało wyróżnionych Medalami „Za Długoletnią Służbę”. Medal ten jest przyznawany jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji medale za Zasługi Dla Policji z rąk Komendanta Głównego Policji odebrało 11 osób. Medalem srebrnym Za Zasługi Dla Policji odznaczeni zostali: pułkownik Straży Granicznej Zbigniew Awdziej, Pan Roman Czepe, pułkownik Mieczysław Gurgielewicz, Pan Krzysztof Kolenda, Pan Mirosław Oliferuk i Pan Tomasz Wyszkowski. Brązowymi medalami zostali odznaczeni: Pani Katarzyna Chorąży, podpułkownik Straży Granicznej Piotr Gimier, pułkownik Straży Granicznej Grzegorz Krawiel, Pan Przemysław Sarosiek i Pan Andrzej Wildowicz. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 61 funkcjonariuszy podlaskiej Policji.

Dzisiejsze święto było też okazją do wręczenia okolicznościowych medali związkowych. Z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztofa Wierzbickiego otrzymali je: generał brygady dr Józef Guzdek - Arcybiskup Metropolita Białostocki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Sławomir Wilczewski, byli komendanci wojewódzcy Policji w Białymstoku nadinspektor w stanie spoczynku Igor Parfieniuk, nadinspektor w stanie spoczynku Sławomir Mierzwa, inspektor w stanie spoczynku Zbigniew Makuch i były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor w stanie spoczynku Jacek Warchoł, a także Honorowy Konsul Republiki Bośni i Hercegowiny w Białymstoku Stanisław Łuniewski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków Florian Leszek Kostro oraz Marek Gajewski z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk. Szef polskiej Policji powiedział, że ostatnich kilka lat było trudnych. Dodał, że policjanci realizując zadania na najwyższym poziomie udowadniają, że formacja jest nowoczesna, a także skuteczna w podejmowaniu nowych wyzwań i reagowaniu na zaistniałe zagrożenia. Między innymi za tą skuteczność, wytrzymałość i oddanie, Szef polskiej Policji podziękował policjantom i pracownikom garnizonu podlaskiego: "... dziś, szczególnie gratuluję wszystkim odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie służbowe. Jestem z Was niezmiennie dumny. Te wyróżnienia to dowód uznania za Wasze poświęcenie i wzorowe wypełnianie zadań. Przyjmijcie proszę życzenia spokojnej służby i pracy, wytrwałości oraz wiele satysfakcji z osiąganych sukcesów. Życzę także Wam i Waszym bliskim dużo zdrowia oraz pomyślności - zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym". Podziękowania kierował wcześniej również Wojewoda Podlaski. Pan Bohdan Paszkowski powiedział, że podlascy policjanci mają przeogromny wkład w poziom bezpieczeństwa w województwie podlaskim. Dodał, że słowa roty ślubowania wypełniają w każdych sytuacjach kryzysowych z pełnym zaangażowaniem.

W trakcie uroczystości słowa roty ślubowania wypowiedziało 18 nowo przyjętych policjantów w szeregi podlaskiego garnizonu.

Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji została zwieńczona złożeniem wieńca pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość uświetniła defilada w wykonaniu kompanii honorowej, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych na czele ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz sztandarami towarzyszącymi komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu podlaskiego. Z kolei chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod batutą prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej można było usłyszeć podczas nabożeństwa w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku.

Obecnie w garnizonie podlaskim służbę pełni 2870 policjantów, w tym 663 kobiet. W garnizonie podlaskim zatrudnionych jest także 903 pracowników Policji.

Ponadto, z myślą o mieszkańcach mundurowi zorganizowali "Niebieski Piknik", podczas którego między innymi zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu Policji. Najmłodsi mieli okazję zobaczyć konie policyjne, policyjnych pirotechników oraz inne atrakcje.