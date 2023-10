Komisarz Żubrewicz – wyjątkowy funkcjonariusz w szeregach podlaskiej Policji Data publikacji 27.10.2023 Powrót Drukuj Komisarz Żubrewicz to nowy, wyjątkowy funkcjonariusz w szeregach podlaskiej Policji. Imię dla niego wymyśliła 7-letnia Ola, która wygrała wojewódzki konkurs „Żubr podlaskiej Policji czeka na imię”. Dziś, podczas uroczystej gali, laureatka, wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Robertem Szewcem, przypięła Żubrowi imiennik i oficjalnie powitała go w szeregach podlaskiej Policji. Niecodziennemu wydarzeniu towarzyszyły policyjne maskotki ze wszystkich garnizonów w kraju i ponad 200 dzieci z całego regionu. Pokaz chemiczny, występy artystyczne z tańcem wszystkich maskotek czy eksperyment odblaskowy, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla najmłodszych. Radości i zabawom nie było końca. Na zakończenie były wspólne zdjęcia i upominki.

Komisarz Żubrewicz został nową maskotką podlaskiej Policji. To wyjątkowy funkcjonariusz do zadań specjalnych. Od dziś będzie towarzyszył policjantom w spotkaniach z najmłodszymi mieszkańcami regionu. Podczas nich będzie uczył m.in. podstawowych zasad bezpieczeństwa, opowiadał o pracy policjanta i najważniejsze…wywoływał uśmiech na twarzach dzieci. Komisarz Żubrewicz zajął miejsce Dobromisia, który przez 20 lat wspierał policjantów podczas wielu wydarzeń skierowanych do dzieci. To, że Żubr został maskotką podlaskiej Policji nie powinno dziwić nikogo, ale imię już tak. Komisarz Żubrewicz zawdzięcza je 7-letniej Oli Kośnik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Fastach, która wygrała wojewódzki konkurs „Żubr podlaskiej Policji czeka na imię”. Spośród kilkuset prac, które wpłynęły na konkurs, to jej propozycja imienia najbardziej spodobała się komisji konkursowej. Dziś, podczas uroczystej gali w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Robertem Szewcem, Ola oficjalnie przywitała komisarza Żubrewicza przypinając mu imiennik na mundurze. Laureatka oraz wyróżnieni w konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez Fundację PGE, białostocki WORD oraz Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Ponad 200 dzieci z całego regionu, które uczestniczyły w wydarzeniu, nie mogły na nudę. Występy artystyczne Chóru ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku, pokaz chemiczny przygotowany przez studentów Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu w Białymstoku „Pozyton”, wspólne śpiewy i tańce z maskotkami - to tylko niektóre z atrakcji, które czekały na najmłodszych. Była to również doskonała okazja, aby przypomnieć wszystkim jak ważne jest noszenie odblasków. Podczas specjalnego eksperymentu przygotowanego przez policjantkę z ruchu drogowego, dzieci przekonały się, że prawidłowe noszenie odblasków może uratować im zdrowie i życie. Na zakończenie były wspólne zdjęcia z maskotkami i prezenty dla każdego uczestnika.

Dzisiejsze wydarzenie odbyło się w ramach programu "Bezpieczne Podlaskie" współfinansowanego przez fundację PGE. Słowa podziękowań szczególnie kierujemy do Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Dyrektora Generalnego Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. Jacka Michała Płońskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku Przemysława Sarosieka, Dyrektora Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Krzysztofa Sochonia oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 44 w Białymstoku Ewę Barbarę Zaniewską, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Za zaangażowanie w organizację wydarzenia dziękujemy dyrygent Chóru ze Szkoły Podstawowej nr 44 Grażynie Wołkowyckiej – Tomaszuk, opiekunowi Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu w Białymstoku „Pozyton” dr. Pawłowi Misiakowi oraz uczniom klas mundurowych z I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Białymstoku. Cieszymy się, że spędziliście ten wyjątkowy dzień z nami.

Poniżej przedstawiamy najlepszych z najlepszych w konkursie „Żubr podlaskiej Policji czeka na imię”. Laureatce i wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Laureatka konkursu:

Aleksandra Kośnik klasa I z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Fastach

Wyróżnieni w konkursie: