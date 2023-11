Jubileusz 20-lecia Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Data publikacji 20.11.2023 Powrót Drukuj Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którego dyrygentem jest prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, obchodzi Jubileusz 20–lecia działalności artystycznej. Ta niezwykła uroczystość odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Koncert przeplatały wzniosłe chwile okraszone pięknymi utworami m.in. Gospel Mass, O happy Day czy What a Wonderful World. Wyjątkowy sobotni wieczór przepełniony był gratulacjami, życzeniami i podziękowaniami za wieloletnią promocję naszej formacji w kraju i za granicą.

Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku już 20 lat jest obecny w życiu kulturalnym podlaskiej Policji. Zwieńczeniem porcelanowego jubileuszu był wyjątkowy koncert chóru w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Był on inicjatywą Stowarzyszenia Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych Bis. Podczas jubileuszowego koncertu wybrzmiały m.in. Gospel Mass, When the Saints Go Marching, What a Wonderful World czy Kwiaty we włosach, a licznie zgromadzona publiczność nagrodziła występy chóru, owacjami na stojąco. Partie solowe wykonała Anna Stachlewska-Talarek, a chórzystom towarzyszył zespół instrumentalny Maxa Fedorova. Nad całością koncertu czuwała prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, która od 18 lat jest dyrygentem chóru.

Warto wspomnieć, że chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku powstał w 2003 roku dzięki staraniom nadinspektora w stanie spoczynku Adama Mularza, ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. W skład Zespołu wchodzą policjanci, pracownicy Policji, ich rodziny i przyjaciele. Chór podlaskiej Policji promuje naszą formację podczas licznych koncertów w kraju i za granicą, a każdy rok działalności chóru to zaproszenia do udziału w uroczystościach państwowych, religijnych, ceremoniach policyjnych i festiwalach. Każdego roku uświetnia on swoimi występami wojewódzkie obchody Święta Policji. Miał też zaszczyt występować na tego typu uroczystościach w Warszawie, Krakowie i Zamościu oraz na inauguracji roku akademickiego w ówczesnej Szkole Policji w Szczytnie. Chór prezentował swoje umiejętności w wielu świątyniach oraz salach koncertowych. Między innymi w roku 2010 został zaproszony do koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a w 2012 roku odbył tourne koncertowe do Austrii i Włoch. Punktem kulminacyjnym wyjazdu była oprawa muzyczna podczas Mszy Świętej z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II, która została odprawiona w Bazylice Św. Piotra w Rzymie. W zeszłym roku chórzyści wystąpili na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej podczas wyjątkowej gali pn. „Początki podlaskiej Policji, czyli rzecz o Ojczyzny ratowaniu”. Klasyki przedwojennej muzyki patriotycznej w nowoczesnej aranżacji połączone z grą aktorską oraz pokazem multimedialnym stanowiło niezwykłe widowisko muzyczne. Całość koncertu zamknął utwór „Modlitwa o pokój”, który w obecnych czasach jest nad wyraz aktualny i wymowny. Pokłosiem tego wydarzenia jest wydanie płyty jubileuszowej, którą chórzyści otrzymali na pamiątkę. Od 2005 roku dyrygentem chóru jest prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, która zamierzała pojawić się w nim tylko na chwilę, a została do dnia dzisiejszego. Pani Dyrygent jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, gdzie prowadzi klasę dyrygentury na Wydziale Instrumentalno–Pedagogicznym. Od 1997 roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym również chóru Politechniki Białostockiej. W roku 2018 została uhonorowana odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Kulturze Gloria Artis, natomiast w 2020 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki.

Sobotni wieczór był doskonałą okazją, aby pogratulować Pani Profesor i Chórzystom bogatego dorobku artystycznego i podziękować za dwudziestoletnią obecność w życiu kulturalny podlaskiej Policji. Oprócz wielu ciepłych słów chórzyści otrzymali z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Sławomira Wilczewskiego oraz nadinsp. w stanie spoczynku Adama Mularza, pamiątkowe statuetki i jubileuszowe płyty. Również Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Robert Szewc, w przesłanym liście życzył Chórzystom „niesłabnącej motywacji do kontynuowania śpiewaczej pasji oraz wielu artystycznych uniesień.”