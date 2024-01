Nielegalna bimbrownia w gminie Jasionówka Data publikacji 22.01.2024 Powrót Drukuj Podlascy policjanci zlikwidowali bimbrownie znajdującą się w gminie Jasionówka. Mundurowi przejęli łącznie 2400 litrów zacieru, 665 litrów gotowego alkoholu i do tego aparaturę do jego produkcji. Nielegalny alkohol znajdował się w pomieszczeniach gospodarczych. 23 i 46-latek usłyszeli zarzuty nielegalnego wytwarzania alkoholu. Grozi im kara do 3 lat więzienia.

Podlascy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ujawnili w gminie Jasionówka nielegalną bimbrownie. Na dwóch sąsiadujących posesjach znaleźli łącznie 665 litrów gotowego alkoholu o stężeniu do 50 procent w pojemnikach 5 litrowych oraz 2400 litrów zacieru. Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli aparaturę służącą do jego produkcji: stalowy zbiornik ogrzewany gazowymi palnikami wraz z oprzyrządowaniem.

Jak oszacowali mundurowi, wartość czarnorynkowa zabezpieczonego alkoholu wynosiła prawie 60 tysięcy złotych. 23 i 46-latek trafili do monieckiej komendy, gdzie usłyszeli zarzuty wyrabiania alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.