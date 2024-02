ATAK I ZAJĘCIE TŁOCZNI GAZU - AKCJA ODBIJANIA ZAKŁADNIKÓW PRZEZ POLICYJNYCH KONTRTERRORYSTÓW Data publikacji 14.02.2024 Powrót Drukuj Wspólne ćwiczenia wojska i podlaskich policjantów odbyły się w okolicach Zambrowa. Scenariusz zakładał atak uzbrojonych napastników na infrastrukturę tłoczni gazu. Napastnicy przejęli cały teren obiektu i wzięli zakładników. Niektórym pracownikom obiektu udało się uciec. Do działania wkraczają policyjni negocjatorzy i podlascy kontrterroryści. Dochodzi do szturmu.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności procedur związanych z sytuacją kryzysową. Policjanci doskonalili współdziałanie z innymi służbami oraz taktykę działania funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku i negocjatorów.

Do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęła informacja o zamaskowanych mężczyznach, którzy na wkroczyli na teren tłoczni gazu w powiecie zambrowskim, gdzie zabarykadowali się z zakładnikami. Napastnicy mieli broń. Jako pierwsi na miejsce przyjechali policjanci z Zambrowa. Po chwili na terenie wokół obiektu pojawili się również żołnierze z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego. Następnie do działania wkroczyli policyjni negocjatorzy i funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku. Po kilku godzinach negocjacji doszło do szturmu policyjnych sił specjalnych, w wyniku którego napastnicy zostali zatrzymani.

Przeprowadzanie w realnych warunkach takich ćwiczeń, na terenie tłoczni gazu, omówienie procedur, wypracowanie wspólnego działania policji i wojska, duże znaczenie dla przygotowania funkcjonariuszy do działań w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Ćwiczenia na terenie tłoczni gazu w powiecie zambrowskim to tylko jeden z kilku zakładanych scenariuszy wystąpienia sytuacji kryzysowej. Policjanci ćwiczyli także eliminowanie zagrożenia w przypadku ataku uzbrojonych napastników na stację elektro-energetyczną w powiecie białostockim i w przypadku rozszczelnienia cysterny kolejowej przewożącej chlor w powiecie sokólskim.