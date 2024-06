Szkolenie motycklistów Data publikacji 22.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z drogówki doskonalili umiejętność jazdy motocyklem. W WORD w Białymstoku doskonalili różnie techniki jazdy, w tym możliwości uniknięcia niekontrolowanych sytuacji związanych z zachowaniem motocykla na drodze. Główny nacisk kładziony był na manewrowanie i awaryjne hamowanie podczas jazdy jednośladem.

Motocykle w Policji stanowią istotne wsparcie dla służby w ruchu drogowym. Duża mobilność i skuteczność jednośladów pozwala osiągać wymierne efekty w zwalczaniu „piractwa drogowego”. Funkcjonariusze pełniący służbę na motocyklach to zarówno doświadczeni policjanci, jak i sprawni kierowcy, którzy stale podnoszą swoje umiejętności.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbyło się szkolenie, podczas którego policyjni motocykliści doskonalili swoje umiejętności. Prowadzącym przedsięwzięcie był instruktor nauki jazdy i właściciel ośrodka szkolenia "Rzońca", który na początku przekazał uczestnikom teoretyczne zagadnienia z zakresu budowy i zachowania się motocykla podczas jazdy i następnie przeszedł do części praktycznej, czyli do jazdy po torze. Spotkanie to miało na celu poprawienie techniki jazdy, w tym możliwości uniknięcia niekontrolowanych sytuacji związanych z zachowaniem motocykla na drodze. Główny nacisk kładziony był na manewrowanie i awaryjne hamowanie podczas jazdy jednośladem. W szkoleniu odbywającym się w WORD w Białystoku wzięło udział 15 funkcjonariuszy ruchu drogowego z garnizonu podlaskiego.