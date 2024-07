OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W 105. ROCZNICĘ POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ Data publikacji 19.07.2024 Powrót Drukuj 24 lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy. Data święta Polskiej Policji. W tym roku minęło 34 lata od wejścia w życie Ustawy o Policji, obchodzimy też 99. rocznicę powołania Policji Kobiecej. Uroczystość była okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, I Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski wraz z zastępcami i zaproszonymi gośćmi, pogratulowali wyróżnień i awansów oraz złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom. Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji inspektor Marek Boroń.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski wraz ze swoimi zastępcami - I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektorem Krzysztofem Woźniewskim, Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektorem Mariuszem Kryszkowskim, Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Sławomirem Wilczewskim i Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku inspektorem Łukaszem Głowackim, dzisiaj rano oddał hołd i złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą policjantów poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności ojczyzny, a także przed tablicą w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP ziemi podlaskiej, jeńcom wojennym obozu w Ostaszkowie.

Oficjalne wspólne uroczystości wojewódzkie i miejskie, poprzedziły nabożeństwa w intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz ich rodzin. W Cerkwi Świętego Mikołaja Cudotwórcy w czwartkowe popołudnie, modlił się w tych intencjach Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ksiądz protojerej Andrzej Bołbot. W piątkowy ranek, w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku odbyła się Msza Święta, którą celebrował Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki.

Następnie uroczystości przeniosły się na plac przed Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzisiejszy apel rozpoczął się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Romanowi Kusterowi przez dowódcę uroczystości. Wzięli w nim udział: Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencja - Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki, I Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe, Rzecznik Prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński, szefowie służb, komendanci miejscy oraz powiatowi garnizonu podlaskiego, dowódca Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariusze i pracownicy Policji, a także reprezentanci związków zawodowych oraz Kapelani podlaskiej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski witając przybyłych gości podkreślił, że "za nami kolejny rok, rok trudny dla wszystkich służb - naznaczony trwającym od trzech lat kryzysem na granicy polsko – białoruskiej oraz toczącą się wojną w Ukrainie. Rok szczególny dla podlaskiej Policji. Myślę, że z dumą mogę dziś powiedzieć, stojąc tu przed Państwem, że Polska Policja wspierając Siły Zbrojne RP i Straż Graniczną, ma ogromny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo w rejonach przygranicznych, ale również odgrywa ważną rolę w obronie polsko – białoruskiej granicy. Zmagając się z tymi wszystkimi wyzwaniami nie zaniedbujemy swoich codziennych obowiązków. Służymy społeczeństwu codziennie, w wielu miejscach, najlepiej jak potrafimy. W naszej codziennej pracy staramy się być tam, gdzie nas potrzebują. Nagrodą jest społeczna akceptacja naszych działań, zaufanie do Policji oraz Państwa poczucie bezpieczeństwa." Na koniec podziękował wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom Policji. Podkreślił również, że dzisiejsze nominacje na wyższe stopnie, jak również medale i odznaczenia stanowią uhonorowanie sukcesów i są zarazem podziękowaniem za codzienną, sumienną służbę i pracę.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 101 funkcjonariuszy zostało wyróżnionych Medalami „Za Długoletnią Służbę”. Medal ten jest przyznawany jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa. Podczas uroczystości medale wręczyli Pierwszy Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski. Srebrnym Medalem "Za długoletnią służbę" został również odznaczony Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski.

W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 536 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało - 34 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse - 299 policjantom, w korpusie podoficerów - 71, zaś szeregowych - 132. Awanse wręczali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji medale za Zasługi Dla Policji z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji odebrało 18 osób. Podczas uroczystości w Białymstoku medalem srebrnym Za Zasługi Dla Policji odznaczony został Pan Tadeusz Wilczyński. Brązowymi medalami odznaczeni zostali: podpułkownik Tomasz Ciełuszecki, Pani Leontyna Jakoniuk, generał brygady Sławomir Andrzej Klekotka, starszy brygadier Janusz Kondrat, inspektor Mariusz Rafał Kryszkowski, Pan Jarosław Lewocki, generał brygady Stanisław Lidwa, Pani Magdalena Okłota - Horba, Pan Konstanty Panasiuk, Pan Janusz Ryszard Samociuk, Pani Alicja Skindzielewska, Pan Piotr Bolesław Szczepaniak, Pan Cezary Świstak, Pan Przemysław Tuchliński, Pan Cezary Zajkowski. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 49 funkcjonariuszy podlaskiej Policji.

Dzisiejsze święto było też okazją do wręczenia okolicznościowych medali związkowych. Z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztofa Wierzbickiego Krzyż Niepodległości z Gwiazdą klasy I odebrali: generał brygady dr Józef Guzdek - Arcybiskup Metropolita Białostocki, inspektor Kamil Borkowski, Pan Tadeusz Truskolaski, podinspektor Artur Rogalewski, Pan Dariusz Jerzy Kochanowski. Natomiast medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów odebrali: Pan profesor Stanisław Łuniewski, młodszy inspektor Roman Zinkiewicz.

Na uroczystości głos zabrał również Jacek Dobrzyński – Rzecznik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Tomasza Siemoniaka. Odniósł się m.in. do profesjonalnego wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy w sytuacji, która postawiła duże wyzwania.

"Kiedy wypowiadaliście rotę przysięgi podjęliście zobowiązanie, któremu jesteście wierni. Z wielkim profesjonalizmem wykonujecie swoje obowiązki, by „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia". Sytuacja międzynarodowa postawiła przed służbami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo naszego kraju, duże wyzwania. Wymagają one często szybkiej reakcji i zdecydowanego działania. Podlaska Policja z powierzonych zadań wywiązuje się zawsze wzorowo. Dla Was to powód do dumy i satysfakcji."

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, który mówił o trudnej służbie policjantów. Dziękował za służbę z narażeniem życia. Wspomniał także, że społeczeństwo polskie ma duże zaufanie do policji a służba policjantów garnizonu podlaskiego przekłada się nie tylko na bezpieczeńswo mieszkańców Podlasia, ale również na bezpieczeństwo całego kraju. Dziękował również rodzinom policjantów, którzy wspierają ich, dzięki czemu policjanci mogą służbę pełnić z "czystymi głowami".

"Widzę przed sobą dobrych ludzi, dobrych funkcjonariuszy, gotowych nieść pomoc. Dzisiaj chcę spieszyć wam ze słowami podziękowania."

Pierwszy Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul również odczytał list Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego, w którym podziękował policjantom za służbę na rzecz bezpieczeństwa.

"Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie państwa bez Policji, nie sposób też wyobrazić sobie pracy Policji bez zaangażowania i gotowości do poświęcenia. Ta niełatwa i odpowiedzialna misja bez wątpienia zasługuje na najwyższy podziw i szacunek."

Na końcu głos zabrał Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, który przytoczył wyniki Raportu Komisji Europejskiej mówiąć, iż "Białystok jest czwartym najbezpieczniejszym miastem w Europie. Aż 86% mieszkańców ocenia stolicę województwa podlaskiego jako bezpieczną do spacerowania po niej o zmroku." Dziękował podlaskim policjantom za dbanie o bezpieczeństwo.

W trakcie uroczystości słowa roty ślubowania wypowiedziało 36 nowo przyjętych policjantów w szeregi podlaskiego garnizonu, w tym 5 kobiet.

Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji inspektor Marek Boroń.

Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji została zwieńczona złożeniem wieńca pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość uświetniła defilada w wykonaniu kompanii honorowej Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych na czele ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz sztandarami towarzyszącymi komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu podlaskiego. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Ciechanowca zaprezentowali pokaz musztry paradnej. Z kolei chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod batutą prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej można było usłyszeć podczas nabożeństwa w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku.

Obecnie w garnizonie podlaskim służbę pełni 2885 policjantów, w tym 695 kobiet. W garnizonie podlaskim zatrudnionych jest także 921 pracowników Policji.

Ponadto, z myślą o mieszkańcach mundurowi zorganizowali "Niebieski Piknik", podczas którego między innymi zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu Policji. Najmłodsi mieli okazję zobaczyć psy policyjne, policyjnych pirotechników oraz inne atrakcje.