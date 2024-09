BEZPIECZNA DROGA, BEZPIECZNY AUTOBUS

Policjanci ruchu drogowego już od połowy sierpnia kontrolują autobusy dowożące dzieci do szkół. W ramach działań mundurowi zwracają uwagę na stan techniczny kontrolowanych pojazdów, trzeźwość i czas pracy kierowców. Kontrole prowadzone są na terenie całego województwa i potrwają do końca września.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z ważniejszych zadań ustawowych postawionych przed Policją. Jak co roku policjanci drogówki przyglądają się bezpieczeństwu najmłodszych uczestników ruchu drogowego – dzieci i młodzieży – którzy codziennie przemierzają drogę z domu do szkoły i ze szkoły do domu, korzystając ze zorganizowanego transportu autobusowego. Kontrole te podlascy mundurowi rozpoczęli już w połowie sierpnia i potrwają one do końca września. Natomiast wyrywkowo kierowcy tego typu pojazdów będą kontrolowani przez cały rok.

Policjanci drogówki kontrolują autobusy szkolne, którymi podróżują uczniowie. Kontrole odbywają się zarówno w mniejszych miejscowościach jak i większych miastach na terenie całego województwa. Mundurowi sprawdzanie autobusów rozpoczęli już w połowie sierpnia, a całą akcję zakończą z końcem września. Natomiast wyrywkowo kierowcy tego typu pojazdów będą kontrolowani przez cały rok. Policjanci przyglądają się uważnie samym autobusom. Stan techniczny pojazdu – układ kierowniczy, hamulcowy, zużycie bieżnika opon i sprawne oświetlenie podlega skrupulatnej kontroli. Warto zaznaczyć, że autobusy przewożące dzieci muszą być oznakowane specjalną tabliczką umieszczaną na szybie pojazdu. Ponadto policjanci sprawdzają trzeźwość kierowców autobusów i ich czas pracy za kierownicą, a także uprawnienia i licencje wymagane przy przewozie osób.

Ważnym aspektem działań będzie także dokonanie oceny przystanków i miejsc, w których uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusów - czy postój autobusu nie powoduje utrudnienia ruchu i zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.

KPP Sokółka

KPP Augustów