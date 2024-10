I Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych – eliminacje wojewódzkie Data publikacji 01.10.2024 Powrót Drukuj To był dzień pełen wrażeń i emocji dla uczennic oraz uczniów klas mundurowych podległych MSWiA, którzy wzięli udział w wojewódzkich eliminacjach I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Zwyciężyła drużyna z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku i to ona będzie reprezentować nasze województwo w ogólnopolskim finale. Oprócz pokazów musztry, na uczestników czekały liczne atrakcje przygotowane przez współorganizatorów, podlaskich policjantów i funkcjonariuszy zaprzyjaźnionych służb.

Do zmagań o przepustkę do Ogólnopolskiego Finału I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanęły cztery 9-oosobowe drużyny z klas mundurowych z naszego województwa. Eliminacje oficjalnie otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Mariusz Kryszkowski, który przywitał wszystkich obecnych i podziękował współorganizatorom za wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia. Do rywalizacji o tytuł reprezentanta województwa podlaskiego w ogólnopolskim finale I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych stanęły drużyny z: XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach. Uczennice i uczniowie prezentowali musztrę według zasad określonych w regulaminie Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Drużyny zmierzyły się z 10-cioma zadaniami w programie obowiązkowym, a następnie zaprezentowały pokaz musztry paradnej w programie dowolnym. Nad zawodami czuwały komisje, w skład których wchodzili policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Drużyny w programie obowiązkowym i dowolnym oceniali sędziowie. W jej skład wchodzili trzej policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Zwycięzcami eliminacji wojewódzkich I Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, zostali uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego. To oni będą reprezentować nasz region w ogólnopolskich zmaganiach, które będą rozgrywać się w dniach 23-25 października w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Mariusz Kryszkowski pogratulował zwycięzcom i dowódcom drużyn wręczył pamiątkowe puchary. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli współorganizatorzy przedsięwzięcia: Starosta Grajewski Pan Waldemar Remfeld, Burmistrz Miasta Grajewo Pan Maciej Bednarko, który również objął patronem wydarzenie oraz Wójt Gminy Grajewo Pan Grzegorz Górski. Wśród gości obecni byli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb. Zmagania młodzieży były możliwe dzięki uprzejmości gospodarza obiektu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie Pana Marka Duchnowskiego, a także Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie Pani Barbara Ciszewska. Eliminacje odbyły się pod patronatem medialnym Polskiego Radia Białystok i TVP3 o/w Białymstoku.

Tego dnia atrakcje przygotowali również podlascy funkcjonariusze. Do dyspozycji uczestników były policyjne pojazdy: radiowóz, motocykl oraz wóz strażacki. Zainteresowaniem cieszyły się pokazy tresury policyjnych czworonogów oraz pokazy taktyki i technik interwencyjnych. Uczestnicy mogli się zmierzyć też z rebusami przygotowanymi na ta okazję, oraz wziąć udział w konkursach o bezpieczeństwie. Nad bezpieczeństwem uczestników przeglądu czuwali policyjni ratownicy medyczni. To pod ich czujnym okiem można było przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Wyjątkową niespodzianką dla odwiedzających była maskotka podlaskiej policji. Komisarz Żubrewicz przybijał „piątki” i pozował do zdjęć z najmłodszymi. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom, a zwycięskiej drużynie dodatkowo życzymy sukcesów na kolejnych etapach zmagań.