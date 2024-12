Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów pomogli rodzinie w ramach akcji Szlachetna Paczka Data publikacji 16.12.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku po raz kolejny sprawili odrobinę przyjemności potrzebującej rodzinie, włączając się w akcję Szlachetna Paczka. Mundurowi pomogli rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Do małżeństwa i ich czwórki dzieci trafiła między innymi lodówka, obuwie, odzież czy środki czystości.

Szlachetna paczka już na stałe zagościła w kalendarzu funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. W tym roku policjanci oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów pomogli siedmioosobowej rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Mieszkańcy Białegostoku otrzymali żywność z długim terminem przydatności, środki czystości i lodówkę. Rzeczy, które wydawały się oczywiste i łatwo dostępne w przypadku tej rodziny znacznie obciążały domowy budżet. Do wybranej rodziny powędrowała także odzież, obuwie, zestaw garnków. Szlachetna Paczka trafiła do specjalnego magazynu w Białymstoku, skąd jeszcze przed świętami zostanie przewieziona do potrzebującej rodziny.

Podlascy policjanci zapowiadają, że w przyszłości również będą aktywnie włączać się w podobne akcje charytatywne.