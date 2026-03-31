PROJEKT TROPIK-9 Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj W dniach 23-27 marca 2026 r., na terenie garnizonu podlaskiego, Komenda Główna Policji przy współpracy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" zorganizowała szkolenie w ramach projektu TROPIK-9 Taktyka, Rozpoznanie, Ochrona, Poszukiwanie, Identyfikacja, Kształcenie - szkolenie realizowane dzięki Funduszom Europejskim.

TROPIK-9 to długoterminowy projekt skierowany do funkcjonariuszy służby prewencyjnej, kryminalnej oraz kontrterrorystycznej zajmujących się realizacją działań związanych z użyciem psów służbowych oraz realizacją działań w zakresie poszukiwań i identyfikacji osób. Głównym celem projektu jest wzmocnienie skuteczności Policji w zakresie wykorzystania psów służbowych i nadanie jej nowych możliwości przy przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym oraz usprawnienie adekwatnego reagowania w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa powstałych z uwagi na zwiększony napływ grup przestępczych, przemyt broni, narkotyków i materiałów wybuchowych.

W ciągu 36 miesięcy trwania projektu zaplanowano 46 szkoleń dla 922 uczestników, m.in. z zakresu:

działań prewencyjnych z użyciem psów służbowych kategorii patrolowej i patrolowo-tropiącej,

szkolenia z działań poszukiwawczych z użyciem psów służbowych kategorii patrolowo-tropiącej, tropiącej, tropiącej osoby według założeń mantralingu, do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich oraz z użyciem koni służbowych,

szkolenia dla osób wykonujących czynności pozoranta,

szkolenia dla przewodników psów służbowych w kategorii bojowej, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz zespołów pirotechnicznych,

szkolenia dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków,

ważnym punktem projektu są szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psom służbowym.

Partnerami zagranicznymi w projekcie są przedstawiciele Policji z Litwy, Łotwy i Estonii. Natomiast w ramach współpracy międzyresortowej założenia projektu przewidują również udział przedstawicieli Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej i Żandarmerii Wojskowej. TROPIK-9 realizowany jest w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027.

Szkolenie zrealizowane w dniach 23-27 marca 2026 r. dedykowane było przewodnikom i psom służbowym kategorii do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz do wyszukiwania zapachów narkotyków. Przewodnicy i policyjne psy służbowe z całego kraju, a także ze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Sił Zbrojnych i Policji Litewskiej mieli okazję podnosić swoje umiejętności pod okiem instruktorów - specjalistów w dziedzinie szkolenia psów, posiadających międzynarodowe kwalifikacje. Organizację przedsięwzięcia powierzono firmie "K9 Thorn Ewelina Deputat", która zapewniła kompleksową usługę szkoleniową.

Szkolenia prowadzone były w warunkach, które odzwierciedliły codzienne warunki pracy psów służbowych. Ćwiczenia prowadzono między innymi w kinie, na terenach przemysłowych, kolejowych oraz w budynkach gospodarczych, akademikach i obiektach usługowych.

Ćwiczenia były tak zorganizowane, aby przewodnicy razem ze swoimi psami służbowymi, wychodząc ze strefy komfortu, podnosili wzajemne zaufanie, po to by jak najlepiej przygotować się do wykorzystania zdobytych umiejętności w realnych warunkach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod treningu psów służbowych, podniesiono poziom wyszkolenia przewodników oraz psów służbowych, co pozwoli zwiększyć poziom używania psów w służbie oraz ich efektywność.

Kolejne szkolenia w ramach TROPIK-9 na terenie garnizonu podlaskiego, zostaną przeprowadzone już w kwietniu.