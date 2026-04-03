SABOTAŻ, DYWERSJA - SZKOLENIE KONTRTERRORYSTÓW Data publikacji 03.04.2026 Powrót Drukuj W Białymstoku odbyły się kompleksowe ćwiczenia służb kontrterrorystycznych z udziałem 80 funkcjonariuszy z kilku jednostek w kraju oraz Straży Granicznej. Scenariusz zakładał zatrzymanie członków grupy dywersyjnej planującej skoordynowane ataki na obiekty w regionie oraz przechwycenie dokumentacji dotyczącej przygotowywanych działań.

W ostatnich latach jesteśmy świadkami kampanii sabotażu i dywersji w Europie, której celem jest osłabienie struktur państwowych oraz zastraszenie społeczności. Aby sprostać nowym formom zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa w ramach systematycznego podnoszenia zdolności operacyjnych jednostek kontrterrorystycznych Policji funkcjonariusze SPKP w Białymstoku zorganizowali kompleksowe ćwiczenia, w których wzięło udział 80 funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej Policji m.in. z CPKP „BOA”, SPKP w Olsztynie, SPKP w Radomiu, SPKP w Lublinie, SPKP w Kielcach oraz SPKP w Białymstoku. Ponadto w ćwiczeniach wzięli również udział funkcjonariusze z Wydziału Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ćwiczenia ukierunkowane były na przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji ukierunkowanych na kluczowe obiekty infrastruktury krytycznej. W scenariuszu ćwiczeń grupa dywersyjna działająca w rejonie powiatu białostockiego przygotowywała serię skoordynowanych ataków na obiekty infrastruktury znajdujące się na terenie miasta Białegostoku. Scenariusz ćwiczeń obejmował działania w dwóch niezależnych lokalizacjach na terenie woj. Podlaskiego. Głównym zadaniem było zatrzymanie lidera grupy podczas spotkania ze agentem wywiadu oraz przechwycenie kluczowej dokumentacji dotyczącej planowanych ataków. Drugim zadaniem było zatrzymanie grupy dywersyjnej znajdującej się w wytypowanym obiekcie, tym samym nie dopuszczając do przeprowadzenia ataków.

Główny celem ćwiczeń było usprawnienie etapu planowania działań w ograniczonych ramach czasowych oraz usprawnienie procesu dowodzenia w tym podejmowania decyzji w warunkach podwyższonego ryzyka. Ponadto kluczowym elementem ćwiczeń było wzmocnienie współdziałania zespołów w trudnym środowisku, w warunkach nocnych wykorzystaniem noktowizji. Szczególną uwagę zwrócono na spójność działań, efektywny podział ról oraz płynność przekazywania informacji. Ćwiczenia umożliwiły praktyczne sprawdzenie obowiązujących procedur w sytuacjach symulujących realne zagrożenie dla osób, obiektów czy infrastruktury.

Ćwiczenia potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia funkcjonariuszy i gotowość do działania

w dynamicznie zmieniającym się środowisku. To kolejny krok w kierunku zapewnienia skutecznej ochrony obywateli i państwa przed współczesnymi zagrożeniami.