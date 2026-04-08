SZKOLENIE BREACHERSKIE Data publikacji 08.04.2026 W pierwszych dniach kwietnia odbyła się pierwsza z trzech edycji szkolenia specjalistycznego z zakresu pokonywania zamknięć budowlanych tzw. szkolenie breacherskie realizowanego w ramach partnerskiego projektu pn. „IN SERVICE ++" dofinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której łącznie udział weźmie 36 operatorów SPKP z Wrocławia, Szczecina, Opola, Rzeszowa i Białegostoku.

W pierwszych dniach kwietnia odbyła się pierwsza z trzech edycji szkolenia specjalistycznego z zakresu pokonywania zamknięć budowlanych tzw. szkolenie breacherskie realizowanego w ramach partnerskiego projektu pn. „IN SERVICE ++” dofinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027.

Projekt jest realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, w partnerstwie z czterema Komendami Wojewódzkimi Policji: w Szczecinie, w Białymstoku, w Rzeszowie oraz w Opolu. Wartość projektu to 7.378.009 PLN, a wartość dofinansowania to 5.533.506,75 PLN. Wartość projektu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wyniosła 1.160.397 PLN, a wartość dofinansowania jaką otrzymaliśmy to 870.297,75 PLN. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału bojowego 150 operatorów Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w różnym środowisku działania. W projekcie realizowane są wspólne treningi praktyczne między innymi strzeleckie, taktyczno-medyczne, nurkowe, breacherskie i wysokościowe na poziomie regionalnym, ponadregionalnym oraz ponadnarodowym, które w mierzalny sposób pozwolą pogłębić współpracę między Samodzielnymi Pododdziałami Kontrterrorystycznymi Policji.

Zrealizowane szkolenie breacherskie składało się z części teoretycznej i praktycznej, w której podczas I edycji wzięło udział 12 operatorów z SPKP Rzeszowa i Białegostoku. Na potrzeby szkolenia zostały zakupione m.in. ramy treningowe, taran, inne narzędzia służące do forsowania różnych barier budowlanych. Głównymi celem było przygotowanie funkcjonariuszy do samodzielnego dokonania analizy technicznej zamknięć budowlanych, nauka doboru odpowiedniej taktyki, techniki i narzędzi do bezpiecznego wykonania konkretnego zadania breacherskiego. Przedstawiono sposoby minimalizacji szkód w mieniu podczas interwencji. Podczas szkolenie policjanci uczyli się i doskonalili umiejętności pracy w zespole jak i posługiwania się indywidualnym sprzętem breacherskim będącym na wyposażeniu funkcjonariuszy Policji.

Wspólne zajęcia teoretyczne i praktyczne pod okiem doświadczonych instruktorów przyczynią się do znacznego podniesienia i nabycia nowych umiejętności, co bezpośrednio przełoży się na wzrost bezpieczeństwa funkcjonariuszy podczas realizacji zadań i skuteczność operacji policyjnych.