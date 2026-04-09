ARESZTOWANI ZA UDZIAŁ W GRUPIE PRZESTĘPCZEJ I PRZEMYT BALONAMI NIELEGALNYCH PAPIEROSÓW Data publikacji 09.04.2026 Powrót Drukuj Podlascy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, obywatela Polski i Białorusi, którzy brali udział w grupie przestępczej trudniącej się przemytem balonami nielegalnych papierosów. Łącznie mundurowi zabezpieczyli ponad 7500 paczek kontrabandy. Prokurator białostockiej prokuratury okręgowej przedstawił obu podejrzanym zarzuty m. in. udziału w grupie przestępczej oraz przemytu celnego. 24-letni Polak i 36-letni Białorusin decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali dwóch mężczyzn, 24-letniego obywatela Polski i 36-letniego obywatela Białorusi, którzy trudnili się przemytem papierosów balonami meteorologicznymi z terytorium Republiki Białorusi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Mężczyźni ten proceder prowadzili w ramach grupy przestępczej i uczynili sobie z niego stałe źródło dochodu. Uczestniczyli zarówno w zakupie osprzętu do konstruowania balonów jak i samej kontrabandy. Dodatkowo brali udział w odbieraniu nielegalnych papierosów z miejsc lądowania balonów, załadunku i transportu do miejsc przechowywania i dalszej odsprzedaży. Mundurowi zabezpieczyli łącznie ponad 7500 paczek papierosów różnych marek bez wymaganych oznaczeń celno-skarbowych akcyzy, które przechowywane były w boksie garażowym, samochodzie i miejscu zamieszkania jednego z podejrzanych. Wprowadzenie na rynek zabezpieczonego towaru naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości blisko 270 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad 20 tysięcy złotych i 20 tysięcy dolarów amerykańskich. Obu mężczyznom Prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku prowadzący śledztwo przedstawił już zarzuty. Łącznie podejrzani usłyszeli ich 8, w tym udziału w grupie przestępczej i przemytu celnego oraz złamania zakazu w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Za te przestępstwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.