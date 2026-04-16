25 NOWYCH FUNKCJONARIUSZY W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało dziś 25 policjantów. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski przywitał młodych funkcjonariuszy, życząc im satysfakcji z pełnionej służby. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Augustowie, Hajnówce, Mońkach, Sejnach, Sokółce i Zambrowie.

W Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski w obecności zastępcy, I Wicewojewody Podlaskiego Pawła Krutula, dowódców, kadry kierowniczej komendy, przedstawicieli związków zawodowych oraz kapelana Policji. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością również najbliżsi policjantów.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Witając ślubujących w szeregach podlaskiego garnizonu Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski powiedział: „(...) służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej to honor i zaszczyt. To przywilej, a także obowiązek stać zawsze po stronie prawa (...) serdecznie wam gratuluję i wydaje dziś pierwsze polecenie służbowe - bądźcie dobrymi policjantami (...)".

Funkcjonariusze musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 9 policjantek i 16 policjantów, którzy dzisiaj ślubowali, służbę pełnić będą w komendach w Augustowie, Hajnówce, Mońkach, Sejnach, Sokółce, Zambrowie, a także w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku.