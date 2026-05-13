ROZBITA ZORGANIZOWANA GRUPA PRZESTĘPCZA ZŁODZIEI SAMOCHODÓW Data publikacji 13.05.2026 Policjanci z województwa podlaskiego wspólnie z litewskimi mundurowymi i funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zlikwidowali litewską zorganizowaną grupę przestępczą złodziei samochodów działających na terenie Polski oraz Niemiec. W związku z tym procederem zatrzymanych zostało 4 obywateli Litwy i zdołano odzyskać 5 luksusowych samochodów o łącznej wartości nie mniejszej niż 730 tysięcy złotych. Cała czwórka usłyszała już zarzuty, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, usiłowania tego przestępstwa, paserstwa i pomocnictwa do paserstwa, czynnej napaści na funkcjonariusza Policji z użyciem niebezpiecznego przedmiotu i niezatrzymania się do kontroli drogowej. Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy wsparciu mundurowych z Komendy Powiatowej w Ostrowi Mazowieckiej i Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą złodziei samochodów i w związku z tym procederem zatrzymali 4 mężczyzn, obywateli Litwy. Była to szeroko zakrojona akcja, w którą zaangażowani byli także policjanci z Litwy oraz funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Grupa przestępcza działała na terenie Polski oraz Niemiec. Złodzieje włamywali się do drogich samochodów i transportowali je na teren Litwy, gdzie niezwłocznie zbywali auta lub je ukrywali celem dalszej ich rozbiórki i sprzedaży części.

Każda z zatrzymanych osób pełniła określoną rolę w tym przestępczym procederze. Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany w Ostrowi Mazowieckiej. 35-latek wpadł, gdy kierował skradzionym w Niemczech BMW. Już następnego dnia zatrzymano trzech jego kompanów. 27-latek został zatrzymany w Warszawie w skradzionym na terenie Niemiec Mercedesie. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać, a po porzuceniu samochodu kontynuował dalszą ucieczkę pieszo. Jednak już po chwili był w rękach stołecznych mundurowych. Jego 39-letni kompan został zatrzymany na S61 w gminie Śniadowo. On także jechał skradzionym w Niemczech BMW. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekając staranował trzy policyjne samochody biorące udział w działaniach pościgowo- blokadowych. W wyniku tego zdarzenia czterech policjantów trafiło z obrażeniami do szpitala. Ostatni ze zorganizowanej grupy przestępczej, 24-latek, wpadł w powiecie łomżyńskim.

Policjanci prowadzący sprawę, na terenie Litwy, odzyskali kolejne dwa skradzione, na początku roku, w Białymstoku samochody - Lexusa i KIA. Łączna wartość odzyskanych aut to co najmniej 730 tysięcy złotych. Całej czwórce prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku przedstawił już zarzuty, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, usiłowania tego przestępstwa, paserstwa i pomocnictwa do paserstwa, czynnej napaści na funkcjonariusza Policji z użyciem niebezpiecznego przedmiotu i niezatrzymania do kontroli drogowej.

Decyzją sądu wszyscy trafili do aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.